Werkgroep Goede doelen haalde afgelopen jaar 6000,- op

De Werkgroep Goede Doelen in Haren heeft met verschillende acties in 2018 en 2019 maar liefst 6.000 euro opgebracht.

Deze opbrengst is verdeeld onder de projecten dicht bij (€ 3.000,–) en ver weg (ook € 3.000,–).

Project dichtbij:

– Stichting Jeugdfonds Sport en Cultuur Groningen

Deze Stichting wil dat ook kinderen uit gezinnen waar weinig geld is, lessen op kunst en cultuurgebied kunnen volgen en kunnen sporten.

Dit bedrag zal speciaal worden bestemd voor kinderen die woonachtig zijn in Haren.

Projecten ver weg:

– de EBOO stichting, onderwijs voor kinderen in Kenia

– Lavender Hill, opvang van kinderen in Kaapstad, Zuid Afrika

Voor het nieuwe seizoen 2019-2020 is voor het project dicht bij gekozen voor:

– Het realiseren van een Beleeftuin bij het Woonzorgcentrum De Zonnehof in Haren

De projecten verweg:

De volgende activiteiten zijn gepland:

Oogstmarkt 21 september 2019

Plaats: rond de Gorechtkerk, Kerkstraat 14, Haren, tijd: 10.00 – 17.00 uur

Verkoop van sier kalebassen, pompoenen, eigengemaakte jam en bakartikelen, brocante en cadeau artikelen

Kunstfestival 26, 27 oktober 2019

Plaats: de Gorechtkerk en het Gorechthuis, Kerkstraat 14 / Hortuslaan 1, Haren

Zie voor meer info de site van de Werkgroep: www.wgd-haren.nl