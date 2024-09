Aanleg skatebaan en beweegpark Oosterhaar begonnen

Door: Redactie

Het verval van wat ooit een skatebaan was aan de Klaverlaan (naast Zorgboerderij Mikkelhorst) viel ongeveer samen met de gemeentelijke herindeling in 2019, waarna Haren en Groningen samengingen. De vraag die skaters en omwonenden van de Klaverlaan zich toen stelden: wordt de skatebaan opgeknapt door de gemeente Groningen? Daarvoor kwam een vervangingsbudget van 150.000 euro beschikbaar, werd toen gezegd. Maar tegelijk zou het ook kunnen dat dit geld zou worden besteed op een heel andere locatie, misschien zelfs in de stad. Het is echter allemaal goedgekomen, want op 11 september werd een begin gemaakt met een skatebaan annex Beweegplek, waar volgens Hillegonda de Vries van de gemeente ‘de hele buurt plezier van zal hebben’.

De gemeente besloot dus om de Beweegplek met skatebaan op dezelfde locatie aan te leggen en stelde een budget van 250.000 euro beschikbaar. Een Beweegplek kun je omschrijven als een openbare sportschool in de buitenlucht, voorzien van weersbestendige beweegtoestellen waarop heel gerichte workouts gedaan kunnen worden. Informatie over die workouts kan met de QR-code op het toestel worden gescand. Er staan banken, zodat mensen elkaar kunnen ontmoeten of uitrusten na het bewegen. Ook gaat de Beweegplek ruimte bieden aan een nieuwe, eigentijdse skatebaan, die wordt ontworpen met adviezen van de skatecommunity in de gemeente.

In de aanloop naar het ontwerpen van deze plek is gebruik gemaakt van ideeën van Harenaars. Mensen die vreesden dat skaters voor overlast zouden zorgen werden destijds door de gemeente gerustgesteld, want boa’s en wijkagenten zullen een oogje in het zeil houden. De jongerenwerkers zullen vaak op de Beweegplek aanwezig zijn om met de jongeren in gesprek te blijven. Met zorgboerderij de Mikkelhorst is afgesproken dat cliënten iedere ochtend de Beweegplek inspecteren en eventuele rommel verwijderen. Het is nog wel belangrijk om te weten dat de Beweegplek voor alle leeftijden is bedoeld, dus ook volwassenen en ouderen.

Het officiële startsein voor de aanleg werd gegeven door Hillegonda de Vries van Gebiedsteam Haren, die de plotseling verhinderde wethouder Kirsten de Wrede moest vervangen. Behendig bediende ze een graafmachine, waarmee het eerst gat werd gegraven. Dat gat gaat ruimte bieden aan de fundering van beweegtoestellen.

Naar verwachting is het project eind 2024 gereed. Tot die tijd wordt een pad langs de Borgsingel tijdelijk afgesloten.