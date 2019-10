Door: Redactie

Dinsdagmiddag rond 13.40 uur is er een aanrijding geweest op de A28 tussen Haren en Groningen (richting Stad). Daarbij zijn twee auto’s betrokken, waarvan één over de kop is geslagen.

Naar verluidt is er één persoon gewond geraakt. Hulpdiensten zijn ter plaatse.



Foto’s:

112 Groningen/Haren de Krant M. Nuver

Haren de Krant (onder)