Aanval op plannen Rummerinkhof is begonnen

Door: Redactie

De voortvarendheid waarmee de gemeente in de periode 2019-2022 de huisvesting van de Brinkschool heeft aangepakt (plan voor verhuizing naar Rummerinkhof en nieuwbouw) was opvallend. Waar waren opeens de mensen die in 2018 het gemeentebestuur van Haren hard aanpakten toen werd gesproken over een verhuizing van de snel groeiende basisschool naar de smalle Rummerinkhof? Waar waren opeens de ouders en bewoners die de toenemende verkeersonveiligheid niet zagen zitten? Nu de plannen voor de nieuwe school en de (deels) nieuwbouw van de Peter Petersenschool bijna in de uitvoerende fase zijn gekomen, beginnen buurtbewoners en politiek kritische vragen te stellen. Je zou kunnen zeggen: de aanval op de plannen (met name op het gebied van overlast en verkeer) is begonnen. De gemeenteraad praat vandaag over de situatie.

De situatie

In het kort: de uitdijende Brinkschool verhuist straks naar een nieuw gebouw op de plek van het oude Zernike College. Er wordt ook kinderopvang ondergebracht. De Peter Petersenschool krijgt een nieuw plein, deels een nieuw gebouw. Het effect op de flessenhals Rummerinkhof werd destijds door veel mensen gevreesd: veel te druk tijdens piekmomenten en gevaarlijk bovendien. De gemeente heeft geprobeerd hieraan tegemoet te komen en maakt van de straat nu een autoluwe weg, waar auto’s te gast zullen zijn. Bovendien wordt het een eenrichtingsweg. Een deel van de buurtbewoners heeft het verzet intussen gestaakt, want hun particuliere bezwaren (parkeerruimte) zijn opgelost. Echter een ander deel van de Harenaren wil de strijd zeker niet opgeven, omdat zij nog steeds vinden dat er een verkeerschaos met onveilige situaties zal ontstaan. In Dagblad van het Noorden voorspellen Jaap den Hollander, Ward Huting en Toon Sturm dat veel ouders hun kinderen met de auto zullen brengen als het regent. Zij pleiten ervoor om in het nieuwe gebouw alleen de hogere klassen van de Brinkschool te huisvesten, want die komen op de fiets naar school. Destijds was de Stichting Baasis, die de school runt, echter tegen een verdeling over twee gebouwen.

Politiek ook kritisch

En nu voegt de politiek (oppositie) zich bij de bezorgde buurtbewoners. Vandaag zetten VVD, CDA, Stadspartij 100% voor Groningen en SP de Rummerinkhof op de urgentielijst. Ze zullen het College ondervragen over hun keuze om ondanks alternatieve opties voor de Rummerinkhof te kiezen als locatie voor de nieuwe school. Zij zeggen in een verklaring: “Met de (ver)bouwplannen van obs De Brinksschool en de Peter Petersenschool aan de Rummerinkhof komen er twee mooie gebouwen voor bassischolen bij in Haren. Afgelopen zomer is er op het schoolplein van de toekomstige Brinksschool door de gemeente een keur aan varianten voor de verkeerssituatie aan de Rummerinkhof voorgelegd aan de omwonenden. Tijdens deze ophaalsessie was er sprake van geanimeerde gesprekken en discussies met de omwonenden over alle voorgehouden scenario’s. In de kredietaanvraag is nu, zonder uitgebreide onderbouwing, een voorkeursvariant opgenomen, waarbij de Rummerinkhof een eenrichtingsverkeerstraat zal worden. Het breng- en haalverkeer van kinderen zal vanaf NS- station Haren naar de beide scholen rijden en dan via de Oosterweg/Kromme Elleboog de Rummerinkhof verlaten. Het wordt in de wijde omgeving van de scholen, met name in de ochtend, een drukte van belang.” Vanuit de wijk Harenerholt komen straks veel kinderen naar de nieuwe school en daarvoor kunnen ze heel gemakkelijk binnendoor op de fiets komen. Mochten ze (op weg naar hun werk) toch voor de auto kiezen, dan zullen er dus nog meer auto’s door de straat komen.

Wethouder niet onder de indruk

De genoemde partijen zetten, net als een deel van de bewoners van deze wijk vraagtekens bij de toekomstige verkeersveiligheid aan de Rummerinkhof. In een interview in Haren de Krant van deze week zei wethouder Corine Bloemhoff dat de bouw in 2023 van start zal gaan. In het eerder aangehaalde artikel in Dagblad van het Noorden toonde zij zich niet erg onder de indruk van de bezwaren. Ze zegt dat er inmiddels genoeg onderzoek is gedaan naar de situatie en wil duidelijk nu doorpakken. “Als blijkt dat het niet werkt kan het veranderd worden. Als iedereen braaf op de fiets komt hebben we ook op de piekmomenten geen probleem”, wordt zij geciteerd. In het artikel zeggen buurtbewoners dat er verkeerstellingen zijn gedaan op rustige momenten en dat zal een vertekend beeld geven, vrezen zij.

Foto: impressie nieuwbouw Brinkschool