Achter de schermen van Thalia

In april brengt muziektheater Thalia uit Haren een swingende musical op de planken in de theaterzaal van De Biotoop: ‘All shook up’. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar de krant wilde nu eens weten wat er allemaal moet gebeuren voordat zo’n show (eens per twee jaar) kan worden gespeeld.

Stap 1: Voorzitter Yvonne van Leeuwen (lid sinds 1996) legt uit dat het proces begint bij het kiezen van de musical. Het bestuur struint de markt af en houdt daarbij rekening met de smaak van het Harense publiek. Ook wordt bekeken of er genoeg koornummers in zitten (Thalia telt ongeveer 30 zangers). Ook de kosten van de rechten worden meegewogen (3500 euro). Na rijp beraad wordt een keuze gemaakt en die wordt aan de leden gepresenteerd.

Stap 2: Thalia werkt met een professionele dirigent, regisseur en choreograaf. Die worden door Thalia betaald gedurende de repetitieperiode van 1,5 jaar. Dan worden verder na een auditie semi-professionele zangers aangetrokken en die vragen daarvoor géén vergoeding. Integendeel, zij dragen zelf bij aan de kosten van de voorstelling door een tijdelijk lidmaatschap. Er zijn grimeurs en mensen van geluid.

Stap 3: Vanaf stap 2 leeft Thalia 1,5 jaar toe naar de week van de optredens. Wekelijks wordt er ‘in stukjes’ gerepeteerd. Bijvoorbeeld: het koor repeteert niet gelijktijdig met de dansgroep of de solisten. Als de datum van de voorstellingen nadert, vallen de puzzelstukjes in elkaar tot een mooi geheel.

Stap 4: Kostuums en decor bepalen de sfeer van de shows en die worden door de vrijwilligers van Thalia zelf vervaardigd. Men heeft een naaiatelier in de toren van ‘t Clockhuys waar week-in-week-uit vele tientallen kostuums in elkaar worden gezet. Uiteraard moeten de stoffen daarvoor worden aangeschaft en men zoekt naar de koopjes.

Stap 5: Het vinden van een geschikte locatie om enkele honderden bezoekers te kunnen ontvangen is niet eenvoudig. Theaters en zalen vragen behoorlijke huursommen en consumptieprijzen. Mede met het oog op de kosten kiest Thalia dit jaar voor De Biotoop, die overigens ook commerciële tarieven hanteert.

Financiën

Het is duidelijk: Thalia is niet zomaar een muziekgezelschap, maar een ‘bedrijf’ dat door vrijwilligers wordt gerund. En er zijn financiële risico’s. De inkomsten komen uit subsidies (gemeente en Cultuurfonds) en de eigen contributie (27,50 per maand). Yvonne van Leeuwen: “Het is geweldig om hieraan mee te doen en we krijgen er daardoor ook jonge leden bij. De sfeer is goed, we zijn allemaal gelijk. En de repetities zijn altijd echt gezellig.”

Voorstellingen ‘All shook up’

11, 12 17,18 en 19 april Entree 25,- inclusief 2 consumpties

Locatie: Biotoop

foto: Scène uit een voorgaande show…