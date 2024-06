Blijft het zwembad in Haren behouden?

Door: Redactie

De redactie ontving berichten van verontruste zwemmers over de staat van onderhoud van zwembad Scharlakenhof in Haren. Loslatende tegels, smoezelige douches en het dak is al tijden provisorisch gedicht. Dan wordt er gewezen op kapotte ruiten en een beschadigde voordeur. De term ‘achterstallig onderhoud’ wordt gebruikt en ook zou de personele bezetting niet op orde zijn. Tijd om te vragen wat er aan de hand is. De foto boven toont overigens het zwembad direct na de renovatie van 2014.



Piter Bakker

Voorzien

Piter Bakker zegt namens het bestuur van de stichting SESZ: “De zaken die worden genoemd kloppen en ze komen voor ons ook niet onverwacht.” Volgens Bakker heeft de stichting in 2014 het zwembad voor de ondergang behoed door de exploitatie tot september 2024 te garanderen. Die termijn loopt nu af. Bakker: “In 2014 hebben we het zwembad opgeknapt en onderhouden met die tien jaar in gedachten. Logisch dat je nu ziet dat er weer nieuw onderhoud nodig is. Maar daarvoor zal een nieuwe exploitatieovereenkomst met de gemeente gesloten moeten worden.”

Enkele tonnen

Vanaf 2021 hebben Bakker en de overige bestuursleden gesprekken met de gemeente om te praten over voortzetting. Daarbij hebben zij gewezen op de staat van het gebouw en het zwembad. Het is nu 2024 en de gemeente voelt de urgentie om nu te bepalen welke maatregelen (en budget) nodig zijn om SESZ in staat te stellen weer 5 of 10 jaar verder te kunnen. Bakker: “Dat klopt en we hebben op korte termijn enige tonnen nodig om alles weer klaar te maken voor de toekomst. Alleen het dak en nieuw isolatieglas kosten al meer dan een ton. Ik heb van de gemeente de toezegging dat ze ons deze zomer laten weten welk budget beschikbaar komt en welke maatregelen ze zullen financieren.”

Volgens Piter Bakker heeft de gemeente expliciet laten weten het zwembad te willen behouden, omdat deze voorziening in Haren wordt gewaardeerd. Toch is er nog een andere uitdaging, die Bakker hoofdbrekens bezorgt. Hij zegt: “De vrijwilligers en onze zes betaalde krachten hebben ons het succes gebracht, maar er zijn drie beroepskrachten vertrokken, zodat we nu drie vacatures hebben. En die krijgen we maar niet ingevuld. Om die reden hebben we moeten besluiten het zwembad op de zaterdagen gesloten te houden.”

Over bezoekersaantallen beklaagt Bakker zich trouwens niet: “Die stijgen en we komen dit jaar uit op zo’n 65.000 bezoekers. Dat is niet voor niets: die voelen zich bij ons echt thuis.”

Reactie gemeente:

Woordvoerder Peter Steinfort zegt namens wethouder Inge Jongman: “We erkennen dat zwembad Scharlakenhof een belangrijke voorziening is voor Haren. Dat is ook de reden dat we ervoor hebben gekozen om een onderzoek te laten uitvoeren naar de toekomstbestendigheid van het zwembad. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. In dit onderzoek worden verschillende aspecten meegenomen, zoals de bouwkundige staat van het gebouw en de investeringen die nodig zijn om het zwembad toekomstbestendig te houden. Het onderzoek is op dit moment in de afrondende fase en heeft als doel om weloverwogen keuzes te kunnen maken over de toekomst van het zwembad. Stichting Exploitatie Zwembad Scharlakenhof is hier nadrukkelijk bij betrokken en we trekken daarbij samen op. We streven ernaar dat het onderzoek deze zomer wordt afgerond zodat we daarna in gesprek kunnen om te kijken welke vervolgstappen nodig zijn en welke rol de gemeente daarin kan spelen.”

Historie

De gemeente Haren wilde het zwembad in 2014 definitief sluiten, maar dankzij vrijwilligers verscheen de stichting SESZ om het te redden. Met inzet van vrijwilligers en sponsoren werd het bad opgeknapt en kon de exploitatie voor 10 jaar worden gegarandeerd. De gemeente verstrekte een lening van 700.000 euro, die inmiddels is terugbetaald en bovendien is er een jaarlijkse subsidie van 138.000 euro. Met 65.000 bezoekers per jaar en samenwerking met zwemschool Akwaak is het bad volgens Piter Bakker gezond te exploiteren. Voor de gemeente is 138.000 per jaar voor een zwembad een ‘koopje’.

Het dak is provisorisch waterdicht gemaakt en wacht nog op reparatie.