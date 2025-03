Actie voedselpakketten van de kerk was groot succes

Nieuws:

Door: Redactie

We ontvingen een enthousiast verslag van de actie die was georganiseerd door Protestantse gemeente Haren Onnen.

Anita Wildeboer en Astrid van der Steeg-Peterson vertellen: “De actie voor de voedselbank vanuit de Protestantse gemeente Haren Onnen was een geweldig succes.

Het is bijzonder om te zien hoe de gemeenschap zich heeft ingezet om zoveel mogelijk boodschappenpakketten te verzamelen, met niet alleen de zegeltjesactie maar ook spontane donaties van geld en goederen. Het is hartverwarmend dat er zomaar een enveloppe met geld op de deurmat ligt. Dit is een mooie ervaring die het vertrouwen en de goedheid van mensen weer versterkt.

We hebben in totaal 139 boodschappen pakketten kunnen kopen. Totaal is er ongeveer 500 euro gedoneerd en de diaconie van de gemeente heeft het ontbrekende gedeelte aangevuld.

We blijven de voedselbank steunen en roepen op om houdbare producten te blijven doneren. Iedere zondag voor de kerkdienst en op alle woensdagen tussen 10:30 en 12:00 uur kunnen de producten worden ingeleverd bij de Gorechtkerk, waar dan ook koffie/thee klaarstaat en een luisterend oor is. We willen iedereen heel erg bedanken die zegeltjes voor ons gespaard heeft en/of geld heeft gedoneerd.”