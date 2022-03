Actueel: Overname Biotoop en Hortus bijna een feit

Door: Redactie

De Gemeente Groningen en de Rijksuniversiteit (RUG) hebben overeenstemming bereikt over de aankoop van De Hortus en de Biotoop aan de Kerklaan in Haren. De gemeente gaat 3,6 miljoen euro betalen voor de circa 24 hectare. De gemeenteraad moet het plan eind 2022 nog goedkeuren. De overdracht is gepland op 1 januari 2023.

De voorgenomen aankoop werd in het voorjaar al bekend en riep bij Harenaars gemengde reacties op. Argwanende mensen vermoeden dat de gemeente de percelen gaat gebruiken voor woningbouw, en in dat geval zou 3,6 miljoen een koopje zijn. Maar wethouder Roeland van der Schaaf zegt expliciet dat daarvan geen sprake zal zijn. En dan mogen we denken aan jaren. Hij zegt: “Als college zien wij de sociale, culturele en recreatieve waarde van de Hortus Botanicus en De Biotoop voor de inwoners van Haren.”

Functies

Wat is de gemeente dan wél van plan? Van der Schaaf: “De mensen in De Biotoop zullen vast blij zijn te horen dat we de functie daarvan laten voortbestaan. We denken dat het gebouw het nog jaren kan volhouden. Daarna gaan we verder kijken wat er kan. Je kunt dan denken aan een combinatie van creatieve broedplaats en woningbouw. Of alleen woningbouw.”

Sinds april vorig jaar denken gemeente en RUG na over de mogelijkheden van De Hortus en Biotoop. Er zijn onderzoeken gedaan en gesprekken gevoerd met de huidige gebruikers.

De Hortus botanicus en het biologisch centrum in Haren hebben voor het onderwijs en het onderzoek van de RUG geen betekenis meer. De gemeente wil greep houden op het groene gebied en dat is dan ook één van de redenen dat men tot aankoop overgaat.

2022: vervolgonderzoek

Voordat de gemeenteraad een definitief besluit kan nemen, onderzoekt de gemeente in 2022 een aantal zaken verder. Zoals de kwaliteit van de grond op het terrein en de aanwezigheid van asbest in de Biotoop. Ook gaat de gemeente vervolggesprekken voeren met Carex, Stichting Behoud Groene Hortus, Vereniging Vrienden van de Hortus ‘Henricus Munting’ en Stichting Het Groninger Landschap. Verder wil de gemeente dit jaar in gesprek met gebruikers, bewoners, vrijwilligers, inwoners en andere betrokkenen. Over de voor- en nadelen van de huidige situatie en de mogelijkheden voor een stabiele toekomst van het terrein.



Wethouder Roeland van der Schaaf