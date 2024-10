Stier liep langs snelweg A28 (met update)

Door: Redactie

Een fietser meldt ons om 11.00 uur dat er een losgebroken stier loopt op het rijwielpad langs de A28, niet ver van de berm van de snelweg. Dat zou een lastige situatie kunnen opleveren voor zowel fietsers als automobilisten.

De fietser meldt dat er intussen meer mensen ter plaatse zijn en dat de stier rustig is. De stier staat op het fietspad tussen Glimmen en Haren, bij de afrit Haren.

Meer info volgt als daarvoor aanleiding is.

Update 11.25 uur: Zojuist wordt gemeld dat twee passanten met hun fietsen het pad voor de stier hebben geblokkeerd, waarna een derde passant het dier heeft teruggedreven in de richting van het weiland, waar het hek kapot was. De stier is daar weer in gelopen en het gat is provisorisch gedicht. De eigenaar van de stier wordt gewaarschuwd.