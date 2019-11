Adventsconcert Nicolai Ensemble

Nieuws:

Door: Redactie

Op zaterdagavond 7 december geeft het Nicolai Ensemble onder leiding van Jelke Hamersma een Adventsconcert in de Nicolai- of Dorpskerk. Met de medewerking van sopraan Else-linde Buitenhuis en organist Jan Luth wordt een programma gebracht rond de thema’s Magnificat (Lofzang van Maria) en Magnum Mysterium (het mysterie van Gods komst naar de aarde).

U kunt werken horen van o.a. Sweelinck, Purcell, Brahms, Lauridsen, Gjeilo en Poulenc. Ze vormen een sfeervolle en klankrijke reis van de Renaissance naar de moderne tijd.

De entree voor het concert bedraagt in voorverkoop bij koorleden en Boomker Boeken €12,50, op 7 december in de kerk €15,00. Een consumptie in de pauze is daarbij inbegrepen.

Aanvang 20.00 uur.