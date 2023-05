Advertentie: BodyFit Haren Power Functional Training

Nieuws:

Deze moderne krachttraining in groepsverband heeft als doel uithoudingsvermogen, flexibiliteit, balans en kracht. Bij deze fitnesstrend werk je voornamelijk met je eigen lichaamsgewicht. Milasa, een ervaren instructrice uit Oekraïne draagt zorg voor deze workout. Reserveer snel een plekje! Mail (info@bodyfitharen.nl), bel (050-534 00 02) of kom gewoon even langs bij BodyFitHaren.

Open les: vrijdag 9 juni om 10.00. Ben je erbij?