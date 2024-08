Advertentie: Concert om kinderen te kunnen laten fietsen

Nieuws:

Op zondag 22 september 2024 organiseren Stichting PlasBossinade ProBono en Stichting Leergeld Groningen het BeneFIETSconcert bij EM2 op het Suikerunieterrein in Groningen. Tussen 14.00 en 17.00 uur zijn jong en oud welkom voor een middag vol muziek, plezier en activiteiten voor kinderen.

Vrijheid geeft ruimte

Het Benefietsconcert heeft als doel om kinderfietsen, fietsonderdelen en donaties in te zamelen voor basisschoolkinderen in Groningen. Bij PlasBossinade geloven we dat vrijheid ruimte geeft. Met dit benefietsconcert geven we kinderen in Groningen de vrijheid om te fietsen en nieuwe mogelijkheden te ontdekken. Dit doen we in samenwerking met Stichting Leergeld. Zij zetten zich in voor kinderen uit gezinnen met geldzorgen. Via deze weg helpen we basisschoolkinderen aan een goede fiets en zorgen we ervoor dat zij ook kunnen meedoen!

De energieke coverband Supershaker zorgt voor een swingend muzikaal programma. De entree bedraagt een minimumdonatie van €10 voor volwassenen en €5 voor kinderen. Er is ook een speciale actie: wie een kinderfiets (nieuw of tweedehands) meebrengt, krijgt gratis toegang voor het hele gezin.

Extra donaties zijn ook welkom. Bij een bijdrage van €250 of meer ontvangen donateurs vrijkaarten en een vermelding op het sponsorbord. Stuur uw bedrijfslogo of naam naar marketing@plasbossinade.nl om dit te laten vermelden.

Het BeneFIETSconcert belooft een gezellige middag te worden waarin we ons samen inzetten voor een goed doel. Kom langs en draag bij aan een initiatief dat kinderen in Groningen letterlijk en figuurlijk in beweging brengt!

Meer informatie en/of doneren? Ga naar: www.plasbossinade.nl/benefietsconcert.