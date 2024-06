Advertentie: Femme Façade door Janneke Jager te zien in Op Maarhuizen

Door: Sales

Op vrijdag 5 juli speelt de Groningse cabaretière Janneke Jager haar voorstelling ‘Femme Façade’ in Op Maarhuizen. Het is een unieke eenmalige gelegenheid: de voorstelling verdween vroegtijdig van het toneel door de coronapandemie. Jager, die twee jaar geleden na 27 jaar Randstad terugkeerde naar haar geboortegrond, speelt speciaal voor haar Groningse publiek nog één keer haar eerste show. De vraag die ze stelt: wat laten we zien aan de buitenwereld?

Femme Façade is een muzikale voorstelling op het snijvlak van cabaret en kleinkunst, waarin Janneke begeleid wordt op piano en gitaar door haar twee muzikanten. Liedjes waarin het leven in al zijn breekbaarheid wordt bezongen, zijn de leidraad. Dapper vertelt ze over haar worsteling met een familiegeheim en de zorg voor haar zieke vader. Daarnaast gaat Janneke in hilarische verhalen, een grimmig sprookje en gênante anekdotes op zoek naar de naakte waarheid – bekeken van uit een Gereformeerde opvoeding op het Groningse platteland en een jeugdervaring op een naturistencamping….

Over Janneke

Met een brutale blik bekijkt Janneke de wereld en beschrijft deze met een ontluisterende opmerkzaamheid. Janneke is cabaretière, zangeres en woordkunstenaar. Ze vertelt sterk geschreven verhalen en weet met name te imponeren met haar liedjes. Met een zangstem die indruk maakt. Over haar aandeel in het muziektheaterproject ‘HAIM’ (september 2021) in de Eemshaven, oordeelde Jacques d’Ancona: ”Met haar stralende persoonlijkheid, haar naturel en haar vocale vermogen is zij de ster van de avond”. Over haar tweede voorstelling Fantoomgeluk schreef hij: “Puur en persoonlijk. Onstuitbaar. Een onuitwisbare personality”.

Nadat ze 27 jaar in de Randstad woonde, kwam Janneke in 2022 met heimwee terug naar haar geliefde Groningse geboortegrond en maakte ze de keuze haar voorstellingen te spelen in de provincie die haar thuis is. Haar liefde voor Stad kwam al eens tot uiting in het veelgeprezen lied ‘Groningen’, waarvoor Duncan Laurence de muziek schreef. Femme Façade is haar eerste avondvullende voorstelling uit 2018 en is eenmalig te zien in het theater van Op Maarhuizen.

Muzikale begeleiding door Bas Bons en Timo Menkveld.

Vrijdag 5 juli, 20.15 uur. Kaarten via: https://www.ticketsjannekejager.nl/

Locatie: Op Maarhuizen, Maarhuizen 3, 9951 TB Winsum