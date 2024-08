Advertentie: Gratis zonnebrand in de strijd tegen huidkanker 

Door: Sales

Univé Noord-Nederland voorziet bijna 100 locaties van zonnebranddispensers. Van Zwembad Lemferdinge tot een aantal sportterreinen: Verschillende locaties in Haren en omgeving zijn sinds kort (opnieuw) voorzien van speciale dispensers met daarin gratis zonnebrandcrème. Met het initiatief wil Univé Noord-Nederland bezoekers van de locaties niet alleen alert maken op het gevaar van de zon, maar ook bescherming mogelijk maken.

Daarom worden er zonnebranddispensers opgehangen bij buitenbaden, horecagelegenheden, speeltuinen en andere openbare plekken. Op dit moment zijn Zwembad Lemferdinge in Eelde en de terreinen van Tennisvereniging Haren, GHHC Groningen in Haren en Scouting Look Wide in Haren voorzien van zonnebrandcrème.

24.400 diagnoses huidkanker in 2023

Nieuw is het initiatief niet. Al sinds 2018 zorgt Univé Noord-Nederland voor gratis zonnebrand op verschillende locaties in de regio. Nog niet eerder was er in de regio zoveel vraag naar de dispensers. Dat het hard nodig is, blijkt ook uit recente cijfers. Huidkanker is nog steeds de meest voorkomende kankersoort in Nederland. In 2023 kregen 24.400 mensen deze diagnose en dat aantal loopt al jaren op. Nu het wat zonniger wordt, is het extra belangrijk om je huid te beschermen tegen de felle zon. Bij bijvoorbeeld zonkracht 7, kan een onbeschermde huid al in 10 tot 20 minuten verbranden!

Meer zonnebranddispensers beschikbaar

Met de zonnebrandcrème wil Univé dan ook een bijdrage te leveren aan het voorkomen van huidkanker. De coöperatie helpt leden bij het voorkomen en beperken van risico’s, leed en schade. Oók op het gebied van gezondheid. Er zijn meer zonnebranddispensers beschikbaar, speciaal voor (sport)verenigingen, speeltuinen, zwembaden, horecagelegenheden, kinderopvang of bijvoorbeeld een kinderboerderij. Organisaties of locaties die geïnteresseerd zijn kunnen nog de hele maand augustus een gratis zonnebranddispenser aanvragen via unive-noordnederland.nl/zonnebrand.