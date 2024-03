Advertentie: Huisje Boompje Baby: een uitje voor het hele gezin!

Door: Sales

Lyse Koldijk (eigenaar va de winkel Cato in Haren) organiseert een opvallend event. Huisje Boompje Baby Event keert terug op 12, 13 en 14 april 2024 naar Martiniplaza. Hier vind je het meest volledige aanbod op het gebied van zwangerschap, baby & kids. Met dit jaar nog meer activiteiten en producten voor ouders en kindjes t/m 6 jaar! Denk aan leuke creatieve workshops, speelmogelijkheden en natuurlijk genoeg shop plezier! Door verrassende producten en activiteiten in de mommy wellness of daddy lounge heb je even tijd voor jezelf. Kortom een feestje voor het hele gezin.

Hét familie event van het Noorden

Het Huisje Boompje Baby Event biedt toekomstige en jonge ouders de perfecte gelegenheid om kennis te maken met een breed scala aan producten en diensten op het gebied van zwangerschap, baby’s en jonge kinderen. Van kinderwagens tot uitjes en van kleding tot verzorging, het event heeft alles wat ouders (en kinderen) nodig hebben onder één dak.

Uitgebreid programma

Iedere dag worden er workshops en lezingen gegeven op het gebied van zwangerschap en opvoeding. Ga samen met je kleintje naar de mini baby spa voor een babymassage of laat een portret maken van jouw en je kleintje. Op het zorg & informatieplein kunnen al jouw vragen rondom zorg beantwoord worden door onze experts! We bieden informatie over verschillende onderwerpen zoals bevallen, slaapcoaching, opvoeding, kraamzorg en voeding

Speel en leer!

Naast het uitgebreide aanbod voor ouders, zijn er dit jaar ook volop activiteiten en speelmogelijkheden speciaal voor kinderen. Van knutselen tot interactieve spelletjes, er is voor elk wat wils om de kleintjes bezig te houden en te vermaken.



Reacties van eerdere bezoekers

Superleuk event met veel verschillende deelnemers en variatie aan producten en workshops, Erg leuk! Fijn opgezet, ook veel ruimte voor kinderen om te spelen.

Deelnemers

Alle deelnemers aan het event zijn te vinden op de website van het Huisje Boompje Baby Event.



Samenwerking

Huisje Boompje Baby event wordt voor de derde keer georganiseerd door Lyse Events en Martiniplaza Groningen in samenwerking met partners BabyPlanet en Martini Ziekenhuis Groningen.



Ontdek de wereld van ouderschap

Mis deze kans niet om inspiratie op te doen en alles te ontdekken wat de wereld van ouderschap te bieden heeft. Volg Huisje Boompje Baby op instagram voor leuke acties en updates! Tickets zijn te koop via www.huisjeboompjebabyevent.nl

Openingstijden en prijzen

Vrijdag 12 t/m zondag 14 april: 10.00 – 17.00 uur

Middagticket (tussen 13.00 – 17.00 uur) € 11,50

Normaal ticket € 14,50