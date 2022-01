Advertentie: Maartenscollege Open Dag 2 februari

Door: Redactie

Open Dag: 2 februari 2022

Vanwege de coronamaatregelen is het op dit moment onzeker hoe die dag eruit gaat zien. Hopelijk kan iedereen gewoon naar onze school komen, er rondkijken en vragen stellen. Als dat niet mogelijk is, maken we er een online event van. Je kunt je nu al aanmelden. We houden je dan op de hoogte van hoe de dag eruit gaat zien. Lees verder onder de foto.

Aanmelden (online) Open Dag

https://www.scholenmarktgroningen.nl/scholen-in-groningen/maartenscollege-haren/#_child-enrollable-event-list-2876

Waarom het Maartenscollege?

Waarom zou je kiezen voor het Maartenscollege? Bijvoorbeeld omdat het Maartens een IB World School is die internationaal en tweetalig onderwijs aanbiedt op mavo-, havo- en vwo-niveau. In de eerste drie jaren kom je in een combiklas mavo/havo of havo/vwo.

Je kunt ook voor het Maartens kiezen omdat onze visie je aanspreekt. We zien onderwijs als een basis voor een betere wereld. We leiden onze leerlingen op tot wereldburgers die een actieve en betrokken rol spelen in een internationale samenleving.

Of je kiest voor Maartens omdat we extra begeleiding bieden aan leerlingen die wat meer persoonlijke aandacht nodig hebben. We zijn alert op leerlingen met een vraagje extra, bijvoorbeeld door gezondheidsproblemen, dyslexie, autisme en hoogbegaafdheid.

Of een andere goede reden. De school is goed en veilig bereikbaar via de fiets en de bus. Je hoort enthousiaste verhalen van leerlingen. En soms is het moeilijk uit te leggen wat je aanspreekt. De sfeer in de school bijvoorbeeld. Je hebt nog even de tijd om je keuze te bepalen. Voor 15 maart 2022 moet je de knoop doorhakken, want dan sluit de aanmeldprocedure.

Alvast sfeer proeven?

Bekijk onze presentatie op https://youtu.be/Lm0gcCnq69s

Virtuele rondleiding

Wil je eens rondkijken in de school, dan kan dat ook op je telefoon, laptop of desktop. Het Maartens is online 24/7 geopend. Maak in alle rust een tour door onze school en neem een kijkje in de gymzaal, de aula en verschillende leslokalen. Op de 360-graden-foto’s zie je goed hoe sfeervol onze school is. Echt een aanrader!

Kijk hier: https://maartenscollege.nl/brugklas/rondleiding/

Aanmelden Videomeeting

In januari 2022 gaan we drie videomeetings houden. In deze meetings vertellen docenten en leerlingen meer over onze school. En natuurlijk kun je als deelnemer vragen stellen. De videomeetings staan gepland voor:

Woensdag 19 januari, 16.30 – 17.30 uur

Donderdag 27 januari, 19.00 – 20.00 uur

https://www.scholenmarktgroningen.nl/scholen-in-groningen/maartenscollege-haren/#_child-enrollable-event-list-2876