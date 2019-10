Advertentie: Personal training met privacy bij STARS in Haren

Door: Redactie

Wie zijn lichaam en geest toevertrouwt aan de personal trainers van STARS zal persoonlijke doelen gaan behalen. Zoals afvallen, meer spiermassa ontwikkelen, conditie verbeteren of gewoon lekker in je vel zitten.



De oprichter van STARS, Anna de Kok: “Vanaf het begin, vijf jaar geleden, had ik een concept voor ogen waar volgens mij behoefte aan was. Privacy bij het trainen en laagdrempeligheid.” Anna zegt dat haar personal trainers absoluut geen mannen en vrouwen zijn met enorme spierbundels. “Geen krachtpatsers. Haalbaarheid is ons motto”.

Ze begon in 2014 in de Oosterstraat in Groningen en merkte dat haar aanpak snel succes had. Twee jaar geleden opende ze daarom haar tweede vestiging aan de Rummerinkhof in Haren. “In Haren komen mensen die vooral met hun verstand weten dat sporten goed voor ze is, terwijl ze het niet eens altijd zo leuk vinden”, zegt Anna. “Wij zijn als het ware hun stok achter de deur en maken de trainingen voor hen tóch leuk. Onze personal trainer maakt een persoonlijk en realistisch trainingsprogramma op basis van een intake.” Volgens Anna wordt eerst een analyse gemaakt van de actuele fysieke situatie van de klant en die wordt soepel vertaald naar een trainingsschema.

Privé

“Het schema is heel flexibel”, zegt Anna. ”Bij iedere training houdt de trainer in de gaten of onderdelen moeten worden aangepast. En ook of er geen grenzen worden overschreden, die blessures tot gevolg kunnen hebben.” De privacy is nog steeds, net als in het begin, een succesfactor van STARS. Anna: “Mensen zijn soms onzeker en vinden het helemaal niet prettig om in de openbaarheid te trainen, zoals in een sportschool gebeurt. Bij ons hebben ze een ruimte van 60 m2 ter beschikking waar ze één-op-één met de personal trainer aan de slag kunnen.” De klant krijgt trouwens ook ‘huiswerk’ mee, dat bestaat uit het doen van bepaalde oefeningen of traplopen en een wandelingetje maken. Via een eigen app worden de prestaties van de klant gevolgd en voorzien van ‘likes’.

De naam STARS is ontstaan als afkorting van sleutelbegrippen als: Selfawareness Together Attention Relax Smile. “De naam ‘Anna de Kok Personal Training’ heb ik dus vervangen door STARS. Het doet meer recht aan de zeven trainers die hier werken, zij zijn onze echte ‘stars’.”

Meer weten of een afspraak maken voor een intakegesprek? www.starspt.nl of

bel: 06 39 68 22 16