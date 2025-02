Advertentie: Symposium over Agora-onderwijs 26 februari

Door: Sales

Onderwijs staat op het punt te transformeren. Op 26 februari organiseert Stichting Hub050

een baanbrekend symposium op het CSG Kluiverboom in Groningen, waar het

revolutionaire Agora Onderwijs centraal staat. Dit evenement biedt een unieke

gelegenheid voor ouders, docenten, leerlingen, bestuurders, wetenschappers,

onderwijsadviseurs en studenten om samen de toekomst van leren in Noord-Nederland

vorm te geven.



Agora: De Nieuwe Onderwijsrevolutie

Met inmiddels 12 jaar ervaring is Agora uitgegroeid tot de grootste

onderwijsvernieuwingsbeweging van Nederland. Het concept kenmerkt zich door groepen

van 18 tot 20 leerlingen van verschillende leeftijden en verschillende niveau’s. Elke groep

heeft een persoonlijke coach die de hele week met de groep werkt. Het leerproces van

leerlingen start met de leervraag van de leerling. De coach ondersteunt, daagt uit, zet aan

tot onderzoek, wijst op andere perspectieven en helpt bij het verzamelen van

noodzakelijke kennis en contacten buiten de school. Naast het stimuleren van zelfstandig

onderzoek en inspiratie, combineert Agora innovatieve onderwijsmethoden met een

duidelijke dagstructuur, sport en een half uur per dag absolute stilte om te lezen, te

mediteren of in stilte na te denken of te reflecteren. Dit alles binnen een Rijksgefinancierde

setting, waarbij het behalen van reguliere examens gegarandeerd is.

Een Oproep tot Vernieuwing in Noord-Nederland

Hoewel er in sommige delen van Noord-Nederland al lichtpuntjes zichtbaar zijn – zoals de

start van een Agorastroom op het Carmel College Salland in Raalte en een verkennende

opdracht bij de Fierder onderwijsgroep in Friesland – ontbreekt het in Groningen en

Drenthe nog aan concrete plannen. Hub050 roept scholengroepen en onderwijsbesturen

in de regio op om de unieke kansen van Agora Onderwijs te omarmen en zo een

inspirerend, toekomstgericht alternatief te bieden voor jongeren, ouders en docenten. Het

onderwijs in Noord-Nederland heeft bestuurders nodig met visie en lef.

Inspirerende Sprekers en Dynamische Discussies

Het symposium belooft een middag vol inzichten en provocerende ideeën. Jan Bransen,

hoogleraar Filosofie aan de Radboud Universiteit en auteur van het boek Gevormd of

vervormd? en Jan Fasen, mede-grondlegger van het Agora-concept en auteur van het

boek Maak een kunstwerk van je leven, delen hun visie op de onderwijstoekomst. De dag

wordt deskundig geleid door Thijmen Sprakel – docent, spreker, schrijver, podcastmaker

(EduKitchen) en getalenteerd Flamenco gitarist – die tevens het panel over de essentie

van onderwijs en de broodnodige veranderingen in de sector zal aansturen.

Een Inspirerende Middag vol Interactie

Naast de boeiende lezingen en het panelgesprek stimuleert het programma de dialoog

met prikkelende stellingen en vragen. Tijdens een gezamenlijk buffet, verzorgd door de

leerlingen van CSG Kluiverboom, wordt de discussie voortgezet in een informele setting.



Praktische Informatie

Datum: 26 februari 2025

Locatie: CSG Kluiverboom, Kluiverboom 1, Groningen

Tijd: Inloop vanaf 15.00 uur, programma van 15.30 tot 20.00 uur

Aanmelden: Bezoek www.hub050.nl voor registratie

Kosten: 50,-