Advertentie: Word Vriend van de Mikkelhorst en win een fiets

Door: Redactie

De financiële situatie bij De Mikkelhorst is wankel, zo wankel dat men dit voorjaar heeft besloten een grote vriendenactie op te starten. Inmiddels is de nieuwe steunstichting ‘Stichting Vrienden van De Mikkelhorst’ een feit en hebben zich, onder aanvoering van ambassadeur Bert Visscher, al meer dan 300 mensen aangemeld.

Geert Naber, algemeen manager van De Mikkelhorst geeft aan dat de steunstichting graag toe wil naar duizend vrienden. “Met duizend vrienden kunnen we veel van onze faciliteiten beter onderhouden. En volgend jaar zal onze zorgboerderij zeer waarschijnlijk alleen nog toegankelijk zijn voor mensen die zich daadwerkelijk aan onze organisatie willen verbinden en dus willen helpen. Als tegenprestatie bieden we onze vrienden extra voordeeltjes aan en worden ze als eerste geïnformeerd over het wel en wee van onze organisatie.”

Win een fiets

Nieuw is de ‘fietsenwervingsactie’ waarbij nieuwe vrienden een nieuwe fiets kunnen winnen. De actie duurt tot 30 november a.s. Er worden twee fietsen verloot onder de nieuwe vrienden. De fietsen zijn beschikbaar gesteld door sponsoren waaronder Haren de Krant.

Kijk snel op www.mikkelhorst.nl, meld je aan als Superfijne Vriend, Fijne Vriend of Vriend en hopelijk zit jij na 30 november op één van de twee mooie fietsen.