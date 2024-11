Advertorial: Leuk om te weten over de Wereldwinkel in Paterswolde

Door: Sales

WERELDWINTERWEKEN bij Wereldwinkel fair met flair in Paterswolde

In 1987 zijn zeven dames uit Eelde/Paterswolde actief als wereldwinkelgroep. Twee van hen gaven een jaar eerder via markten en scholen voorlichting en verkochten producten uit ontwikkelingslanden.

Hun motto was: Honger hoeft niet, want er is voedsel genoeg, alleen ontbreekt het veel mensen aan koopkracht.

Hun ambitie was om reguliere verkoop te realiseren en vanuit een kast onder de trap bij één van de dames thuis zijn ze begonnen met de verkoop van koffie. Dit bleek al gauw een groot succes en in het Punthoes was plaats om een ruimte te huren en het assortiment uit de breiden. De winkel groeide gestaag en verhuisde naar het Dorpshuis. Toen dit winkeltje te klein werd besloot het bestuur de sprong te wagen en een pand te huren aan de Hoofdweg. De naamsbekendheid werd groter en groter maar de wens was om meer in een winkelgebied te zitten. Die kans kwam 10 jaar geleden aan de Hoofdweg 157A bij winkelcentrum Noord-Esch. Het assortiment was in al die jaren flink veranderd en meer eigentijds geworden en met de toevoeging fair met flair dekt het beter de lading wat er in onze winkel te koop is.

Wij mogen ons verheugen in een steeds groter wordende klantenkring.

De maanden november en december staan bij ons traditie getrouw in het teken van de Wereldwinterweken

Dit betekent dat we in de winkel een groot assortiment aan cadeautjes hebben voor Sinterklaas en Kerst. Er is een ruime keuze aan viltartikelen om van de feestmaand een prachtige en vrolijke periode te maken. Ook uit Nepal zijn er warme sjaals, handwarmers en haarbanden. Bronzen beelden, palmolie kaarsen, heerlijk geurende zeepjes, prachtige mokken, schalen, tassen in vele kleuren en maten. Voor kalenders van Oxfam Novib kunt u ook bij ons terecht. De bamboe sokken met vrolijke dessins gaan als warme broodjes over de toonbank. Om tevens in de winter te genieten van een gezellige tuin zijn er vogeltjes en waterbakken van gerecycled materiaal. Of u koopt een verrassingstasje: een tas vol verrassingen om zelf uit te pakken of om weg te geven. Er is te veel om alles op te noemen.

Bovendien zijn er 2 verlotingen: tot 5 december kunt u loten kopen voor een vrolijk giraffe wand/vloerkleed voor de kinderkamer. Tot 24 december kunt u een gokje wagen om een prachtige mand met (h)eerlijke foodartikelen te winnen. Onze medewerkers staan voor u klaar als u een kijkje komt nemen in onze winkel aan de Hoofdweg 157A te Paterswolde.