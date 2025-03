Afstandsbediening voor stoplichten te koop

Nieuws:

Door: Redactie

Wat een mooi plan: in 1994 stond in de krant dat mensen voor 16,95 een afstandsbediening konden kopen om verkeerslichten op groen te zetten. De voorraad was beperkt en daarom stonden er wel 150 mensen aan de deur van het Groninger Vervoerbedrijf om zo’n ding te kopen. Toen bleek het te gaan om een 1 april-grap uit het brein van Hans Meles uit Haren.

Hans vindt 1 april een mooie traditie, waarbij mensen door een lach met elkaar in contact komen. “En deze traditie is nog niet gekaapt door de commercie”, zegt hij. In 1994 smaakte het succes van zijn grap naar meer en sindsdien stuurde hij ieder jaar in maart concepten voor 1 april naar kranten in Haren en Groningen, maar ook naar een landelijk radioprogramma. Hans Meles werd hofleverancier en ook Haren de Krant maakte dankbaar gebruik van zijn grappen.

Zilverfolie

“Ik ben in mijn jeugd geïnspireerd door 1 april”, zegt Hans. “Ik herinner me dat in de krant stond dat postbodes door de ramen TV-toestellen konden peilen om te zien of op dat adres kijk- en luistergeld werd betaald. Het gerucht ging dat je onpeilbaar was als je je TV in zilverfolie wikkelde en dus gingen alle zwartkijkers aan de slag. In de winkels was het zilverfolie snel uitverkocht. Dat vond ik een prachtige grap.”

Groot-Haren

In 2023 publiceerde onze krant dat per 1 april alle 06-nummers in een telefoongids zouden worden gepubliceerd: nep dus. In 2019 publiceerden we dat er een fonds was opgericht waar rijke Harenaars konden doneren om Haren zelfstandig te houden: nep. In 2013 kopten we dat werd gewerkt aan uitbreiding van de gemeente Haren. Onder de naam Groot-Haren zou Groningen-Zuid bij Haren worden getrokken: fakenieuws. Allemaal afkomstig van Hans Meles, ambtenaar bij de Provincie Groningen.

Gestopt

Onlangs is hij met pensioen gegaan en hij vond daarmee de tijd rijp om ook te stoppen met zijn 1 april-grappen. “Het is na 30 jaar mooi geweest”, zegt hij. Dat klinkt serieus, maar de redactie gelooft hem pas als het dit jaar in Haren echt stil blijft op 1 april. Hoe dan ook, de krant dankt Hans Meles voor zijn jarenlange inzet voor de lach op straat.