Afvalstoffen die tot nieuwe ideeën kunnen leiden: grondstoffencatalogus

Als eerste gemeente in Nederland komt Groningen na een periode van proefdraaien, met een online Grondstoffencatalogus. Met deze catalogus worden materialen die door de gemeente als afval zijn ingezameld aangeboden aan bedrijven en instellingen. Het initiatief is bedoeld om het ondernemers makkelijk te maken aan de slag te gaan met producten en productietechnieken op basis van gebruikte materialen.

Wethouder Circulaire Economie Kirsten de Wrede: “In de gemeente Groningen werken we samen aan een toekomst zonder afval door minder te verspillen, grondstoffen opnieuw te benutten en circulair te produceren. Deze Grondstoffencatalogus helpt om daar concrete stappen in te zetten.”

Veruit het grootste deel van het in Groningen ingezamelde afval wordt verwerkt tot nieuwe materialen en producten. De gemeente heeft daarover langlopende afspraken met enkele tientallen verwerkende bedrijven. Binnen die afspraken is ruimte voor experimenten met nieuwe verwerkers en nieuwe verwerkingsmethoden. De Grondstoffencatalogus speelt daarbij een belangrijke rol.

Van autobanden tot tapijt

Met de vraag ‘Herken jij de grondstof in ons afval?’ worden ondernemers uitgedaagd om te grasduinen in de beschikbare ruwe grondstoffen. De website noemt zeventien materiaalstromen, variërend van autobanden tot tapijt. De ruwe grondstoffen liggen overigens niet klaar om zomaar op te halen. Om ervoor in aanmerking te komen moet wel een plan worden overlegd.

Groningen afvalvrij

Groningen wil in 2030 afvalvrij en in 2050 volledig circulair zijn. Dit kan door minder afval te produceren en afval nuttig her te gebruiken. In 2030 moet het gebruik van primaire grondstoffen gehalveerd zijn. De focus ligt daarbij op de sectoren bouw, water & sanitatie, afval en voedsel.

Voor meer informatie over de Grondstoffencatalogus kijk op: https://groningenafvalvrij.nl/initiatief/grondstoffen-catalogus/