Afvalwijzer is weer te downloaden

U vindt de afvalwijzer voor komend jaar op de website Mijn Afvalwijzer. Wie wil kan het jaarschema downloaden en printen. U kunt de Afvalwijzer ook op uw mobiel of tablet bekijken. Met de app ‘Afvalwijzer Groningen’ krijgt u alle informatie, precies op maat voor uw adres. Ook kunt u de app zo instellen dat u een signaal krijgt op de dag dat u uw papier of textiel aan de weg kunt zetten. Download de gratis app via Google Play (Android) of via Appstore (iOS). Al meer dan 35.000 Groningers gingen u voor. Let op: in een aantal wijken wisselen begin januari de ophaaldagen voor gft en restafval. De mensen die het betreft krijgen daarover een brief.