Aimée en Sarolta organiseren geluksmomenten

Nieuws:

Door: Redactie

Aimée Staal, bekend als Harense makelaar, zet zich met passie in voor de organisatie Dream4Kids.

Samen met Sarolta van Beek stelt zij begin november een droomdag samen voor Sammy, dat na tegenslag hoognodig weer eens geluk moet ervaren. “Hij is zeven jaar”, zegt Aimée. “Dream4Kids kreeg de tip van Sammy’s rouwtherapeut, die hem helpt het plotselinge overlijden van zijn vader een plekje te geven.” Over de inhoud van de droomdag wil Aimée nog niets verklappen. Sammy mag nog van niets weten. Maar over het algemeen wordt het programma afgestemd op de specifieke voorkeuren van het kind. In Haren mocht al eens een kleine jongen letterlijk ‘zwemmen in snoep’. Ook maakten kinderen rondvluchten of kregen een VIP-behandeling tijdens evenementen. “Het is heel fijn om een tijdje in zo’n droomteam te mogen werken”, zegt Aimée. Ze kwam op het spoor van Dream4Kids door de Lions Club in Groningen-Haren, waar zij deel van uitmaakt. Wie de sympathieke stichting wil steunen kan eens kijken op www.dream4kids.nl (zoek op Sammy). Meer over de Lionsclub: www.lcgh.nl



foto: Aimée Staal (links) en Sarolta van Beek met tekeningen die zij kregen van Sammy.