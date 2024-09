Al 25 jaar het gezicht van Intermezzo

Door: Redactie

Na 25 jaar Intermezzo straalt Marijke Huizinga nog steeds. “Natuurlijk zijn er ook zware periodes geweest, zoals Corona”, zegt Marijke. “En er was een tijd dat het heel moeilijk was om het juiste personeel te vinden, hoewel dat nu echt weer veel beter gaat. Maar over het algemeen vind ik mijn werk bij Intermezzo na al die jaren nog steeds heel erg leuk.”

Dat zegt een vrouw die al sinds de opening in 1999 (!) in de frontlinie staat van dit bekende horecabedrijf. Op de plaats waar ooit een villa stond, verrees dit paviljoen kort nadat het dorpshart in 1998 helemaal was opgeknapt. Wethouder Berend Hoekstra opende het en kon niet vermoeden dat het zo’n prominente rol in het dorp zou gaan spelen. Marijke: “We zijn echt een ontmoetingsplaats in Haren geworden. In het begin nog maar klein en na de verbouwing heel ruim met twee terrassen.”

Marijke had als jonge vrouw de ambitie om haar eigen zaak te beginnen. “Een croissanterie of zo”, zegt me. “Maar zover was ik toen nog niet, dus ik solliciteerde bij Intermezzo voor een baan in de bediening. Ik werd aangenomen, maar al na een paar weken stopte de bedrijfsleider en vroeg Gert Bruns mij of ik die baan niet zou willen hebben. Ik heb het gedaan en ben nooit meer weggegaan. Het is gaan voelen als mijn eigen zaak en ik heb veel vrijheid. Dat is echt fijn.” Al 25 jaar frontvrouw, dat is een felicitatie waard.