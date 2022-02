Algemeen informatief: Comfortabel wonen in Haren met een relaxfauteuil

Door: Redactie

Na het werk wil je lekker tot rust komen in een fijne omgeving. In het Wassenaar van het noorden zijn er vele mogelijkheden. Ga bijvoorbeeld de stad Groningen ontdekken of geniet van de Groningse natuur. Of heb je al eens nagedacht over een relaxfauteuil in huis? In dit artikel lees je hoe je comfortabel kan wonen in Haren en helemaal tot rust kan komen in de omgeving.

Ontdek de veelzijdige stad Groningen

Haren ligt ten zuidoosten van de stad Groningen. Haren heeft daardoor een perfecte ligging voor mensen die graag steden willen bekijken. Ontdek de stad en verblijf dan bijvoorbeeld in The Student Hotel. Dit hotel is erg luxe en betaalbaar. Het ligt middenin het centrum en heeft een modern interieur. Het hotel is ook leuk voor mensen die niet meer student zijn. De ruimtes, met felle kleuren, wisselend interieur en prikkelende ontwerpen lopen naadloos in elkaar over. Het ontbijt wordt geserveerd in restaurant The Commons op de begane grond van het hotel. In het hotel zijn verschillende stoelen waar je heerlijk kan relaxen. Net zoals in een relaxfauteuil. Ga ook een rondje door de stad fietsen. Het is een fijne kennismaking met de stad Groningen. Fiets door het Noorderplantsoen, langs het treinstation, het Groninger Museum, het Forum, de Martinitoren en de Vismarkt. Een van de eerste leuke plekken die je tegenkomt op je fietstocht, ligt in het Noorderplantsoen. Het park is een geliefde plek voor de Stadjers (inwoners van Groningen).

Wandel door de veelzijdige natuur van Groningen

Naast de vele mooie steden en dorpen kan men ook genieten van de mooie natuur in de provincie Groningen. Bijvoorbeeld De Onlanden. Dichtbij de stad Groningen ligt een natuurgebied van ongeveer 3.500 aaneengesloten voetbalvelden groot, met ruige hooilanden, moerasbos en volop ruimte voor overtollig water. De perfecte plek om de hele dag te fietsen en/of te wandelen. Geniet van de mooie natuur en van de vele vergezichten en rijke beplanting. Bij langdurige, hevige regenval zorgt dit gebied ervoor dat de Stadjers droge voeten houden. De uitkijktoren in De Onlanden biedt op 26 meter hoogte een schitterende uitzicht: over het rijke natuurgebied, op de skyline van Groningen, op de vele moerasvogels en de bijzondere andere dieren. Naast De Onlanden zijn de volgende gebieden de moeite waard om te bezoeken en te ontdekken:

Biessumerbos

Dal van de Ruiten Aa

’t Hoge Land

Kardinge

Noordlaarderbos

Piccardthofplas

Uithuizerwad

Westerbroek

Zorg voor een comfortabel interieur in huis

Naast het leven buiten de deur kan men ook zorgen voor een comfortabel huis. Denk bijvoorbeeld aan fijne kleuren in huis, een volop groene tuin, een open haard of een relaxfauteuil. Maar ook een draaifauteuil of sta op stoel is erg comfortabel om in huis te hebben. Kies een stoel die het meest comfortabel voelt en waarin alle ledematen tot rust komen. In een showroom of meubelzaak kunnen verschillende stoelen uitgeprobeerd worden. Neem de tijd om een juiste keuze te maken en probeer alle soorten stoelen uit tot de meest comfortabele stoel is gevonden.