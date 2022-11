Algemeen informatief: De beste websites voor gratis online gamen 

Door: Redactie

Games spelen is een van de beste time pass-activiteiten die je kunt bedenken. Videogames zijn zo’n essentieel onderdeel van het leven van kinderen die opgroeiden in de late 20e en 21e eeuw. Games kunnen van elk genre zijn – FPS, RTS, MOBA, open wereld, puzzel, enz. Tegenwoordig wordt het voor mensen gemakkelijker om het type videogame te vinden dat ze willen spelen. Dit is ook mogelijk op gratis websites, je hoeft dus niet beslist geld te storten op een online casino dat je op Betsquare gevonden hebt. Speel daarom gratis spellen op een van de volgende sites!

Yandex Games

Als je bijna alle casual en multiplayer-games wilt spelen die beschikbaar zijn in de Google Play Store van Android, dan moet je Yandex Games uitproberen. Deze Russische websites hosten bijna alle games die beschikbaar zijn in de Google PlayStore. Je krijgt hier verschillende soorten videogames, zoals Among Us, Minecraft, Uno, Swamp Attack en nog veel meer. Je kunt deze spellen direct in je browser spelen door simpelweg naar de website te gaan. Je hoeft geen games of bestanden te downloaden om hier te beginnen met het spelen van games.

PlayRetroGames

Weet je nog dat je als kind oude klassieke spellen zoals Mario, Contra en meer speelde? Nu kun je ze allemaal opnieuw spelen met behulp van PlayRetroGames. Op deze website kun je verschillende retro-games uit de jaren 80, zoals Mario, gratis spelen op je desktop en mobiele telefoon. Het blijkt echter veel meer te zijn dan dat. Je kunt de applicatie ook downloaden en zelfs controllerondersteuning krijgen als je wilt.

Free Online Games

Als je videogames wilt spelen die zijn gemaakt door onafhankelijke ontwikkelaars, dan kun je dat doen via FOG (Free Online Games). Deze website heeft een enorm assortiment aan kleine, casual, browservriendelijke games die zijn gemaakt door indie-ontwikkelaars van over de hele wereld. Je vindt hier vooral actiegerichte videogames. Je kunt hier echter ook veel race-, puzzel- en strategiespellen vinden.

Big Fish Games

In tegenstelling tot andere gratis gaming-websites op deze lijst, is het spelen van games op Big Fish Games een beetje anders. Hier moet je eerst een account aanmaken om een ​​van de spellen op deze website te kunnen spelen. Het enige dat je hoeft te doen, is je e-mailadres en een wachtwoord op te geven om je gratis account in te stellen.

Arkadium

Een van de nieuwere websites op deze lijst, deze gratis gaming-website stelt je in staat om veel kaartspellen en puzzelspellen te spelen. Verwacht daarom spellen zoals Uno, Solitaire, Poker, Blackjack, 29, rummy en nog veel meer door simpelweg de site van Arkadium te openen.

Addicting Games

Als je games voor één speler wilt spelen, kunnen verslavende games de beste keuze zijn. Hier vind je veel spellen die makkelijk te spelen zijn en minder groot zijn. Dit maakt de bestandsgrootte van de game kleiner voor eenvoudigere downloads. Hier zie je verschillende soorten advertenties voor en tijdens het spelen van videogames. Je kunt ervoor kiezen deze advertenties over te slaan door je account te upgraden naar een betaalde versie. Op basis van een maandelijks abonnement kun je deze geweldige games gratis spelen zonder advertenties.