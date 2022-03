Algemeen informatief: Maak de badkamer spannend met elementen van hout

Door: Redactie

Ben je uitgekeken op de badkamer waar je al meer dan twintig jaar je tanden staat te poetsen dan wordt het de hoogste tijd voor een make-over. De innovatieve ontwikkelingen en de trends gaan namelijk snel. De vraag is natuurlijk, hoe maak je op dit ogenblik je badkamer weer spannend en smaakvol, zodat elk bezoek aan deze ruimte comfortabel en ontspannend is.

Vooral voor het jaar 2000 voerde wit met kleine tegels in elke Nederlandse badkamer de boventoon. De trends hebben elkaar inmiddels in razend tempo opgevolgd. Het witte en steriele uiterlijk van de badkamer verdwijnt steeds meer, terwijl er ook steeds meer variatie komt in het soort badkamermeubel en betegeling. Het wordt allemaal wat stoerder en robuuster terwijl er meer variatie in de kleuren komt. Niet dat het een bonte kakofonie aan kleuren wordt, maar zwart, terra, betonlook, houtkleuren en antraciet geven extra karakter aan de ooit zo steriele witte badkamer.

Vloer en wand

Wanneer de badkamer een totale makeover krijgt zijn de vloer en de wanden het eerste aan de beurt om de basis te vormen de verbouwing. Ga je voor een duurzame investering en wil je weinig onderhoud of schoonmaakwerkzaamheden aan deze natte ruimte hebben, dan zie je binnen de huidige trends dat betonlook of een gietvloer opkomen. Ga je met verf aan de slag dan zorgen witte bolletjes en sliertjes in de verf dat je een mooi veegeffect krijgt. Belangrijk is wel dat je de betonverf met een drietal laklagen afwerkt zodat het vocht er geen vat op kan krijgen. Je kunt ook kiezen voor betonlook tegels van groot formaat zodat je een karakteristieke en luxe sfeer creëert.

Meubels en kranen

Wanneer de leidingen, tegels en vloer afgewerkt zijn is het tijd om de juiste keuze te maken qua kranen, douche, bad, badkamermeubels en accessoires. Kijk daarbij eens verder dan het standaard witte porseleinen wastafel met ronde bak en koud- en warmwaterkranen met blauwe en rode stip. Zo kun je denken aan een eenarmige kraan met bewegingssensor. Kies daarbij eens niet voor glimmend aluminium maar voor koper of messing materialen. Deze matchen mooi met badkamermeubels van hout. De kwaliteit hiervan is tegenwoordig dermate goed dat hout waterproof gemaakt is en dus goed in natte ruimtes te gebruiken is.

Een douchecabine van glas en op de muren mooie grote tegels van natuursteen geeft een unieke sfeer aan de badkamer. Daarbij kun je naast een standaard waterbesparende douchekop ook een mooie stortdouche installeren. Het draait in de huidige badkamer namelijk niet alleen om functionaliteit maar ook om luxe en comfort.

Losstaand bad

De revival van de losse badkuip is op dit ogenblik ook volop gaande. De senioren onder ons herinneren zich misschien nog wel de emaille badkuip op pootjes die in het ouderlijk huis stond. Je moest toen nog met ketels warm water sjouwen om de kuip te vullen. Een behoorlijke klus als je eerst het water op het vuur moest verwarmen. Wie genoeg meters badkamer heeft moet beslist weer aan een losstaand bad denken die op een houten verhoging een echte eyecatcher is.