Algemeen informatief: Op deze manier haal je een leuke opleiding en kun je die in het dagelijks leven toepassen 

Door: Redactie

Het kiezen van een opleiding blijft lastig. Op jonge leeftijd is het namelijk moeilijk om na te denken over wat je je hele leven nog wilt doen. Welk beroep ga je uitoefenen en welke opleiding hoort daarbij? Houd je het breed of ga je voor een hele specifieke richting? In dit artikel lees je hoe je een leuke opleiding kunt halen en hoe je dit in je dagelijkse leven toepast.

Pas de kennis uit je opleiding toe

Het belangrijkste aan een opleiding is een vakgebied kiezen wat je leuk vindt. Op deze manier is de opleiding veel leuker en zul je het ook gemakkelijker halen. Wanneer een onderwerp je echt interesseert, kun je dit ook toepassen in het dagelijks leven. Kies je voor de opleiding burgerzaken? Dan houd je je bezig met de actuele wet- en regelgeving op het gebied van onder andere identificatie, burgerlijke stand, nationaliteit en geboorte. Bij deze opleiding werk je op de afdeling Burger- of Publiekszaken binnen een gemeente. Daarnaast kun je kiezen voor de opleiding Retail Management, waarbij je alle kennis krijgt over de winkels die je tegenkomt in de stad. Meer kennis betekent in de meeste gevallen meer kunde, je zit voor een lange periode op school maar je hebt hier je hele leven profijt van.

Besluit Begroting en Verantwoording opleiding

In de bbv opleiding houd je je bezig met de pijlers voor het opstellen van de begroting, de uitvoeringsinformatie en de jaarstukken. Er wordt als financieel medewerker verwacht dat je deze kennis hebt en aan de slag kunt met alle financiële documenten die aan de orde komen. In iedere opleiding krijg je de basiskennis en het is aan jezelf om je te verdiepen in de richting die jij leuk vindt of op wilt. Financiële kennis kun je toepassen in je eigen rekeningen en algemene burger kennis kun je toepassen in de omgang met klanten. Kennis over winkels en bedrijven geeft veel achtergrondinformatie wanneer je door de stad loopt en zo kom je veel tegen in het dagelijks leven uit je opleiding.

Zo maak je je opleiding leuk

Heb je een hekel aan leren en kun je niet wachten tot je opleiding afgerond is? Er zijn veel manieren om het leren een stukje leuker te maken. Beloon jezelf bijvoorbeeld wanneer je een uur productief aan school hebt gewerkt of plan vaste uren in dat je aan school werkt zodat je de avonden kunt besteden aan vrije tijd. Ga samen leren en maak een planning zodat je alleen nog maar hoeft af te vinken wat je gedaan hebt. Leren hoeft niet moeilijk te zijn, als je er maar even voor gaat zitten. Jouw dagelijks leven gaat na je opleiding voor het grootste deel opgevuld worden door je baan. Daarom is het van belang een leuke opleiding te kiezen en er alles voor te doen om het te halen.



Hopelijk heb je met deze tips en voorbeelden een goed beeld gekregen over hoe jij een leuke opleiding kunt halen en je jouw kennis en kunde kunt toepassen in het dagelijks leven. Onthoud goed, dit is kennis die je hele leven nuttig is.