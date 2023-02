Algemeen informatief: Verder groeien binnen een overheidsorganisatie? Kijk naar deze opleidingen

Door: Redactie

Werk jij al binnen een overheidsorganisatie, en zou je hier graag in willen doorgroeien? Er zijn verschillende gebieden waarbinnen jij jezelf extra kan laten opleiden. Krijg je bijvoorbeeld op je werk veel te maken met iets dat jou interesseert? Dan zou je een kort durende cursus kunnen volgen die jou op dat gebied informeert en verder opleidt. In dit artikel bespreken wij drie verschillende opleidingen die jij als werknemer van de overheid zou kunnen volgen, waarmee jij je verder kunt verdiepen en specialiseren.

Criminologie

De eerste opleiding, is de opleiding criminologie hbo. Wellicht krijg jij op je werk vaker te maken met de preventie en de gevolgen van crimineel gedrag en interesseer jij je hierin. Dan zou deze opleiding wel iets voor jou kunnen zijn. Tijdens deze opleiding leer je namelijk meer over de achtergronden van crimineel gedrag, leer je hoe dit ontstaat en hoe je dit zou kunnen voorkomen. Verder zal je meer leren over actuele politiek-bestuurlijke en strafrechtelijke ontwikkelingen. Vervolgens ben je in staat om jouw opgedane kennis toe te passen in de praktijk, en kun je bijvoorbeeld mensen met een criminele achtergrond begeleiden en handelingsplannen opstellen.

Bestuurskunde

Ben jij een hoogopgeleide professional die tijdens jouw werk te maken krijgt met management, beleid en bestuur? Dan is de master bestuurskunde misschien iets voor jou. Tijdens deze master leer je invulling te geven aan bestuurlijk leiderschap en public management. Ook richt jij je tijdens de master op het vernieuwen en creëren van ingewikkelde besturing vragen. Tijdens de master krijg je de mogelijkheid om jouw opgedane kennis toe te passen in de praktijk. Een praktijkgerichte master dus!

Duurzaamheid

Een ander punt waarbinnen jij je verder kunt opleiden, is duurzaamheid. We horen tegenwoordig steeds vaker over duurzaamheid en velen zetten zich dagelijks in om hier een steentje aan bij te dragen. Wanneer je voor de overheid werkt, komt een extra cursus over duurzaamheid vaak goed van pas. Wanneer jij met jouw werk regelmatig te maken hebt met vraagstukken over het milieu en duurzaamheid, dan kun je bijvoorbeeld de cursus Energietransitie volgen. Tijdens deze cursus leer je meer over de wet- en regelgeving rondom energietransitie en leer je samen te werken met partners of andere partijen. Daarnaast leer je over wat energietransitie inhoudt op lokaal niveau en hoe je bewoners kunt stimuleren om energie te besparen.

Afhankelijk van waar jij met jouw beroep mee te maken krijgt, zijn er verschillende specialisaties waar jij je naar kunt opleiden. Door cursussen te volgen zal je nog beter kunnen worden op de werkvloer en zal je kunnen doorgroeien.