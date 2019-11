Alleen ‘gemeentelijke bladeren’ mogen in de berm

Nieuws:

Door: Redactie

De gemeente Groningen staat alleen toe dat blad van gemeentelijke bomen door buurtbewoners in de berm van hun straat wordt klaargelegd om opgehaald te worden. Voorheen in de gemeente Haren werd oogluikend toegestaan dat ook privé-bladeren werden aangeboden op een bult. In een nieuwsbrief van de gemeente Groningen staat evenwel dat eigen blad wordt gezien als illegale dumping.

Hieronder de tekst van de nieuwsbrief:

Het is herfst en de meeste bomen verliezen nu hun blad. Om onveilige situaties te voorkomen, gaat veel van onze aandacht naar het schoonhouden van de straten en voetpaden. Hiermee proberen we de ongemakken van de gevallen bladeren zo klein mogelijk te houden. Valt er veel blad van gemeentelijke bomen in jouw tuin? Leg dit bladafval dan in de groenstroken langs de weg. Onze bladruimers nemen deze bladeren dan in hun ronde mee. Tot half december mag het bladafval hier neergelegd worden.

Leg het blad niet tegen bomen en andere obstakels. We kunnen er dan niet bij met onze machines, waardoor het opruimen erg veel tijd en energie kost. In sommige buurten vegen bewoners hun stoep of oprijlaan, dit blad mag ook gelegd worden bij de stapels in de bermen.

Let op: deze regeling is alleen bedoeld voor gevallen bladafval van gemeentelijke bomen. Leg hier geen ander tuinafval neer. Dit wordt beschouwd en behandeld als een illegale storting.