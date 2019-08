Alzheimer Café 4 september

Nieuws:

Woensdag 4 september opent het Alzheimer Café Haren weer haar deuren voor een nieuw seizoen maandelijkse ontmoetingen.

Gastspreker is specialist ouderengeneeskunde Kasper Tichelaar. Hij vertelt wat dementie is en in welke vormen dementie zich kan uiten. U krijgt alle gelegenheid voor het stellen van uw vragen.

Het café is open vanaf 19.00 uur. Het programma begint om 19.30 uur en eindigt om 21.00 uur.

De toegang is gratis evenals de koffie en de thee.

Aanmelden is niet nodig. U bent van harte welkom in het Grand Café van ZINN locatie De Dilgt, Dilgtweg 3 Haren.