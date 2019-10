Alzheimer Café 6 november: diagnose Alzheimer

Nieuws:

Door: Redactie

Woensdag 6 november staat in het Alzheimer Café Haren het thema: ‘Hoe wordt de diagnose dementie gesteld?’ centraal.

Gastspreker is prof. dr. Peter De Deyn van het UMCG Alzheimer Research Centrum Groningen, een kennis- en onderzoekscentrum op het gebied van Alzheimer en dementie. Prof. De Deyn vertelt hoe een eerste bezoek en onderzoek in zijn werk gaat. Het café is open vanaf 19.00 uur. Het programma begint om 19.30 uur en eindigt om 21.00 uur.

De toegang is gratis evenals de koffie en de thee. Aanmelden is niet nodig.

Belangstellenden zijn van harte welkom in het Grand Café van ZINN locatie De Dilgt, Dilgtweg 3 Haren.

Elke eerste woensdag van de maand zijn belangstellenden welkom in het Alzheimer Café Haren. Iedereen die in zijn of haar omgeving op de één of andere manier met dementie te maken heeft is van harte welkom. Alle gasten leren en profiteren van elkaars ervaringen, kennis en kunde.

Het Alzheimer Café Haren is een initiatief van Alzheimer NL in samenwerking met Torion, Team 290, De Zonnehof, Icare en ZINN locatie De Dilgt.