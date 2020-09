Analyse: waarom de weerzin tegen hondenbelasting?

Door: Redactie

Veel mensen vinden hondenbelasting is een zeer kwalijke zaak . Een willekeurige doelgroep wordt volgens hen extra belast, dat vinden ze niet eerlijk. Jaarlijks kan deze belasting wel 580,00 euro kosten (drie honden). Een belangrijk argument van de tegenstanders is dat een willekeurige groep burgers extra gepakt om de gemeentekas te spekken. Nu zijn het hondenbezitters, maar het hadden ook mensen met een groen tuinhek kunnen zijn. Het geld wordt voor allerlei andere zaken gebruikt en niet voor honden.

1 miljoen

Laten we die boosheid even afpellen en de belastingmaatregel zakelijk bezien. Een gemeente mag volgens de wet verschillende belastingen heffen, waarmee men kosten kan dekken. Afvalstoffenheffing is een voorbeeld. Het geld dat men daarvoor binnenkrijgt moet men besteden aan haar afvalbeleid. Met hondenbelasting is het anders. Volgens dezelfde wet mag een gemeente deze heffen zonder het geld daadwerkelijk te gebruiken voor ‘hondenbeleid’ (lees: poep opruimen). Daar wringt de schoen: De gemeente haalt 1 miljoen op en dat geld verdwijnt regelrecht in de algemene middelen. Daar worden speeltuintjes van aangelegd of het Forum mee gefinancierd, geen hondenveldjes. De gemeente is evenwel doof voor hun argumenten.

Rekensom

De gemeente zou 1 miljoen ophalen en na aftrek van kosten blijft er 700.00 euro over. Als je dat bedrag deelt door 135.000 huishoudens blijft er een dikke 5,- per huis over. Dat zou je wellicht eerlijker kunnen verkrijgen door de OZB met 5,00 omhoog te doen.

Tenslotte: Is het logisch dat mensen die reeds een hond hadden aangeschaft voordat hondenbelasting werd ingevoerd opeens moeten betalen? Misschien moet je dit langzaam invoeren en zou iedereen die al één of meer honden had voordat de raad in november 2019 tot invoering besloot, moeten worden vrijgesteld van betaling. Zou kunnen.