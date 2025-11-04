Anna Oorburg is 100 jaar oud, loco-burgemeester op visite

Nieuws:

Door: Redactie

Op 1 november bouwde Anna Oorburg een feestje in De Dilgt in Haren, omdat ze 100 jaar werd. Loco-burgemeester Miriam Wijnja van de Gemeente Groningen kwam haar feliciteren.

Mede dankzij haar geweldige geheugen kan Anna nog zeer spannend en gedetailleerd vertellen. Bijvoorbeeld over het leven in Amerika, toen Anna en Jan voor studie daar een jaar zijn geweest. En ook over hun vakanties in andere landen met een verbouwde eend als campertje.De eeuwling heeft een veelzijdig en bewogen leven achter zich. Enkele jaren terug is haar man Jan, die ze tijdens haar studie had leren kennen, overleden. Anna woonde toen ineens alleen in haar grote huis aan de Verlengde Hereweg. Dit jaar heeft ze het verkocht en zij woont nu al een tijdje in gebouw Mozart van De Dilgt.

Zij krijgt daar permanente verzorging, maar woont zelfstandig en met een eigen kamer. Anna heeft dit voorjaar dubbele longontsteking gehad met langdurige zuurstof toediening. Zij is dankzij haar wilskracht weer hersteld, maar lichamelijk niet weer de oude geworden. Anna heeft echter nog een bijzonder goed geheugen en regelt alles nog naar behoren.

Anna was de oudste van 7 kinderen (5 meisjes en 2 jongens). Van deze 7 kinderen leven er nu nog 6, in de leeftijd van 100-98-94-89-87-en 83 jaar.