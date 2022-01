Annetje Brunner wandelt met jongeren die er even doorheen zitten

Door: Redactie

Annetje Brunner van De Werkschuur in Glimmen kennen we al jaren als Mindfulness-coach. Ze helpt mensen om rust te brengen in een onrustig hoofd. Soms enige orde in een chaotische tijd. Inspelend op de lockdowns biedt zij zich nu geheel belangeloos aan om met jongeren (foto) te wandelen. Maar het gaat niet om het lopen alleen. Tijdens het wandelen ontstaan gesprekken van waarde, zo blijkt.

Annetje: “Tegen jonge mensen die het in deze tijd van lockdowns lastig hebben zeg ik: ik loop graag en belangeloos een stukje met jou mee. Ik luister, kijk nergens van op en geef je alleen advies als je er om vraagt. We wandelen een uur rond Glimmen. ’t Kost je niks. En het is hier mooi!” Vooral nu de scholen voor MBO en HBO langer dicht blijven zou er onder jongeren wel eens een toenemende behoefte kunnen zijn aan een luisterend oor. Het is mooi dat Annetje Brunner beschikbaar is mét dat luisterende oor.

Jongeren die een afspraak willen maken voor een privéwandeling kunnen haar bellen 06-45085157 of mailen naar info@dewerkschuur.nl