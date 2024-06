Appartementen nabij centrum Haren in de verkoop

Door: Redactie

Als je in een riant penthouse wilt wonen aan de Rijksstraatweg, moet je ruim 1,3 miljoen op tafel leggen. Dat is de prijs in het woongebouw Huys de Haar dat zal verrijzen op de plaats waar voorheen autobedrijf J.M. Postema was gevestigd (Rijksstraatweg 115).

In de woonvilla komen 21 appartementen, waarvan dus drie penthouses. Op Funda worden zij aangeprezen vanwege de luxe afwerking en de ligging met uitzicht op een parktuin en het Hendrik de Vries Plantsoen. Ook wordt nadrukkelijk vermeld dat de villa nabij het centrum staat. De bouw is voorzien voor 2025.

Zie ook: https://www.funda.nl/43547169

Foto: Artist Impression van Funda.