Archieven Haren en Groningen worden op termijn samengevoegd

Door: Redactie

Nu Haren onderdeel van de Gemeente Groningen is, worden op termijn de archieven van Haren samengevoegd met de archieven van de voormalige gemeente Groningen. Dat zal gebeuren onder het dak van de Groninger Archieven. Wie nu Harense archieven wil inzien, kan voorlopig nog terecht op een vertrouwd adres: het voormalige gemeentehuis van Haren.

U kunt hiervoor een afspraak maken met Henk Dröge via henk.droge@groningen.nl. Wanneer de heer Dröge afwezig is, kunt u mailen met div@groningen.nl. De inventaris van de Harense archieven tot en met 1989 is te vinden op groningerarchiefnet.nl.