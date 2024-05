Artiest Harfest uitgelicht: Joost Dijkema leeft voor de muziek

Door: Redactie

Mooi dat Joost Dijkema uit Haren zich kan laten zien en horen tijdens festival Harfest op 8 juni. Hij denkt niet commercieel en doet ook niet veel moeite om door het grote publiek ontdekt te worden. Haren krijgt nu de kans hem te leren kennen.

“Ik leef voor de muziek”, zegt hij. “Ik heb al drie LP’s uitgebracht op vinyl met mooi artwork op de hoes. Dat ik een verkoop van 300 stuks niet haal is natuurlijk jammer, maar ik vind het ook geen ramp. Ik werk drie jaar aan een album. Popmuziek kan financieel nooit uit, want ik doe bewust niet mee aan de commerciële entertainment-industrie.” Het is allerminst zelfbeklag, want doordat Joost elders betaald werk verricht kan hij tijd vrij spelen om nummers te schrijven, albums te maken en betaald compositiewerk te doen. Hij is autodidact en schrijft zijn muziek niet uit. Componeren is voor hem: inspiratie krijgen, uitproberen, veranderen. Uren en dagen, zo niet weken lang. “Luister eens naar deze gitaarlick die ik gisteren bedacht…ik vind het een mooi begin.”

Dienblad

Als kind werd zijn muzikaliteit al opgemerkt door zijn ouders, vooral als hij het dienblad van oma gebruikte als drumstel. Later bleek hij gemakkelijk instrumenten te kunnen bespelen en school was voor hem slechts een hinderlijke onderbreking van zijn muzikale ontwikkeling. “Ik ruimde het lokaal voor mijn leraar op en in ruil mocht ik al om 13.00 uur naar huis om muziek te maken. Ik ben hem er nog dankbaar voor”, zegt Joost. In de Harense Hub heeft hij een studio gebouwd waar hij nummers opneemt. “Maar ik ga tegenwoordig ook de natuur in om daar op te nemen. Mijn stijl? Experimenteel Americana, bluesy, countryrock. Zeg het maar.”

Zoek Joost Dijkema maar eens op Spotify en je herkent zijn eigenzinnige sound. De programmeur van Harfest hoefde maar een paar nummers te horen om te weten dat Dijkema op het podium van Haren hoort te staan. Op 8 juni is het zover.