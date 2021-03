Hoe kunnen besmette asielzoekers zomaar de opvang in Haren uit? (met reactie Coa)

Door: Redactie

Zaterdagmiddag na 16.00 uur hebben zes of zeven minderjarige asielzoekers met Covid het opvangcentrum aan de Emmalaan in Haren verlaten, terwijl zij dat niet mochten. Waarschijnlijk zijn zij besmet met Covid.

De politie is ingeschakeld en ging naar de jongeren op zoek. Om 18.10 uur kregen wij de bevestiging dat de jongeren al zijn aangetroffen en teruggestuurd naar de opvang in het voormalige Nesciohotel. De jongeren zouden niet zijn ‘ontsnapt’, maar gewoon enigszins na├»ef naar buiten zijn gewandeld.

Dat is op zich vreemd, want bij de opening van het tijdelijke centrum werd bezorgde omwonenden beloofd dat er een goede beveilig zou zijn, zodat besmette asielzoekers niet door Haren zouden kunnen zwerven.

Coa reageert 18.45 uur (13 maart 2021)

Reactie van het Coa: Woordvoerder Jacqueline Engbers zegt dat de opvang goed is beveiligd met camera’s en hekken. “Helaas is het deze jongens gelukt om over het hek te klimmen. Dat is overigens snel gesignaleerd, alles en iedereen is gealarmeerd om de jongeren terug te halen. We zullen nu nog meer gaan inzetten om ze op de locatie te houden, mede door meer activiteiten aan te bieden met extra begeleiding.”

Pijnlijk

Het incident waar Engbers op reageert is pijnlijk. Buurtgenoten waren vorig jaar niet blij met de komst van de tijdelijke opvang voor asielzoekers met Covid aan de Emmalaan, omdat zij vreesden dat besmette mensen het dorp Haren in zouden lopen. In oktober 2020 heeft het Coa duidelijk gemaakt dat er afdoende beveiliging zou zijn om dat te voorkomen. Dat blijkt nu dus toch niet het geval te zijn geweest. Het lijkt er trouwens op dat de jongeren opzettelijk het centrum wilden verlaten, want ze zijn over hekken geklommen. Er kan dus geen sprake van zijn geweest dat ze zich van geen kwaad bewust waren.