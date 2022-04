Avondvierdaagse 2022 van 13 t/m 16 juni. Inschrijving is geopend.

Nieuws:

Door: Redactie

Dit jaar wordt de avondvierdaagse van Haren gelopen van 13 t/m 16 juni. Een oude traditie herleeft en krijgt bijna zijn oude vorm weer terug na de crisis.

Scholen zijn ingelicht en de organisatie van vrijwilligers wacht weer op de aanmeldingen. Ook individuele lopers kunnen zich aanmelden via a4dharen@hotmail.com. Wie zich tijdens het evenement pas wil aanmelden kan op 13 juni terecht in de kantine van vv Haren, waar de organisatie aanwezig is. Dit jaar is er een nieuwe startplek: het veld achter de kantines van De Koepel. Op de laatste avond starten de groepen van de 5 en 10 kilometer tegelijk en lopen hun ereronde door de wijken. Daar is het publiek welkom om hen aan te moedigen en bewonderen. Ach, wie kent die sfeer niet van vroeger?