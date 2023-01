Bakker Bart definitief weg uit Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Bakker Bart en Haren, het is geen goede combinatie gebleken. In 2013 sloot de toenmalige franchisenemer de winkel abrupt en gooide het bijltje erbij neer. Het hoofdkantoor Bakkerij Bart heeft toen ingegrepen en een maand later ging de winkel weer open. In augustus 2022 was er een déjà vu: de winkel sloot zonder enige aankondiging de deur en er hing een onduidelijk briefje op de deur.

Desgevraagd liet Jan Joris Heling van het hoofdkantoor van Bart Retail ons op 30 augustus weten dat de sluiting in Haren tijdelijk van aard zou zijn. “Zodra de franchisenemer weer personeel heeft kunnen aantrekken, zal de winkel weer open gaan. Hoe lang dat duurt is niet bekend.” Volgens Heling heeft de franchisenemer meer filialen van Bakker Bart in de regio en is het Harense personeel tijdelijk daarheen gegaan om gaten in de roosters te vullen. “Natuurlijk wil hij niets liever dan de zaak in Haren weer snel openen”, zei hij. Waarschijnlijk was dit niet het eerlijke verhaal, want sinds die dag was er geen enkele communicatie over een mogelijke heropening. Enkele weken geleden werd de winkel leeggehaald en deze week wordt het pand helemaal gestript. De eigenaar van het winkelpand laat weten in gesprek te zijn met een ondernemer, die het pand mogelijk zou willen huren.

Bakker Bart werd op 26 juni 2008 in Haren geopend. Nu de zaak weg is, blijft in Haren nog één broodbakkerij over: Bakkerij Haafs.