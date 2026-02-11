Bands, muzikanten, zangers: inschrijven voor HarFest kan nog tot 25 maart.

Door: Redactie

HarFest is hét muziekfestival van Haren. Jonge talenten en gevestigde artiesten krijgen een podium op het Clockhuysplein bij het Cultureel Centrum. HarFest is een uitje voor jong en oud. Met Foodtrucks, drankjes en gezelligheid wordt het volgens de organisatie (die bestaat uit vrijwilligers) twee dagen genieten en swingen. Op 29 en 30 mei 2026 is het zover.

OPROEP

HarFest is dé kickstart voor jonge muzikanten, zangers, bands en singer-songwriters. Pak jouw 15 minutes of fame op het podium van HarFest. Ieder genre is welkom. In precies 15 minuten krijg je de kans om jezelf te presenteren voor een groot publiek en je talent verder te ontwikkelen!

Kijk dit filmpje en meld je aan:

HarFest is een initiatief van de Culturele Raad Haren en Ondernemend Haren (Ervaar Haren). Kijk voor meer info op Instagram of Facebook.