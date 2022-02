Bedrijfsongeval nabij spoorbaan Glimmen?

Door: Redactie

Het Mobiel Medisch Team en hulpdiensten zijn vrijdag uitgerukt naar Glimmen. Daar zou op of nabij het spoor een ongeval zijn gebeurd.

Voor zover na te gaan concentreerde zich de hulpverlening op de Parallelweg in het dorp. In media wordt in vage termen gesproken over het voorval, omdat het in eerste instantie leek op een onwelwording. Of het daadwerkelijk gaat om een zgn. bedrijfsongeval of iets anders blijft onduidelijk. Een woordvoerder van de politie bevestigt wel dat er een gewonde is gevallen en dat het inderdaad zou gaan om een ‘arbeidsongeval’. Bron: 112Groningen/Haren de Krant

De foto is de spoorwegovergang Parallelweg in Glimmen, het betreft een archieffoto.