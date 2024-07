Begraven in Haren: Klaas Weide, oud-burgemeester

Door: Redactie

In Haren de Krant van eind augustus leest u weer een aflevering van ‘Begraven in Haren’. Verhalen over leven en dood.

Klaas Weide 1931-2005

Urnmonument op Harenerhof

Klaas Weide was weliswaar geboren in Staphorst, maar tijdens de uitvoering van het burgemeestersambt in Haren (1981-1996) raakte hij zo aan dit dorp verknocht, dat hij er na zijn pensioen wel had willen blijven wonen. Na zijn plotselinge overlijden in 2005 heeft de familie lang getwijfeld over de laatste rustplaats van zijn urn: werd het Staphorst of Haren? Het werd (enkele jaren geleden pas) Haren.

Wie was Klaas Weide?

Mensen die al lang in Haren wonen kennen Klaas Weide als de burgervader die heel gemakkelijk contact kon leggen met zowat iedereen. Zijn weduwe Roelien (88): “Ja, mijn man kon met iedereen goed opschieten. Hij was een echt Bourgondisch type en bewoog zich graag in gezelschap. Hij ging naar alle bijeenkomsten en ik ging steevast met hem mee. Dat was mijn manier om hem te ondersteunen in zijn werk.” Jongeren mochten met oudjaar een biertje bij hem komen drinken en Robert van der Wijck, geestelijk beperkt, kwam steevast bij Weide thuis om even stoom af te blazen.

