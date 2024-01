Benefiet vogelexcursie voor onderzoek naar kanker. Marijn gaat ervoor.

Nieuws:

Door: Redactie

Marijn Scheper, bioloog en vogelliefhebber, is in onze krant al bekend vanwege zijn kleurrijke vogelexcursies voor kinderen in Harense bossen.

Hij heeft weer een nieuw project op stapel staan. Marijn: “Aankomend jaar doe ik samen met acht stoere leerlingen van mijn school mee aan de Alpe d’Huzes. We proberen zoveel mogelijk geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Ons doel: dat die verschrikkelijke wanhopige ziekte steeds beter te behandelen is. Wij zoeken natuurlijk sponsoring en donateurs hiervoor. Daarvoor wil ik graag een tegenprestatie leveren. Ik werk naast mijn baan als biologiedocent ook als excursieleider voor verschillende natuurorganisaties. Ik focus mij vooral op de vogels, mijn passie. Op 19 april in de avond organiseer ik een vogelexcursie in het Zuidlaardermeergebied. Dus Onnerpolder etc. Een fantastisch en zeer vogelrijk gebied bij ons om de hoek!

Een vier uur durende excursie kost 39.95 euro. Een hoger bedrag mag natuurlijk altijd! Alles gaat ten goede aan kankeronderzoek. Als geïnteresseerden willen opgeven kan dat via: www.wijgaanoppad.nl