Benefietconcert Onnen: 29 juni

Door: Redactie

De Lionsclub Groningen Zuid verzorgt op zaterdag 29 juni 2024 een benefietconcert onder de naam Leeuwen Festival.

Locatie is het activiteitenterrein De Tijborg in Onnen. Het terrein is open vanaf 16:00 uur; einde omstreeks 20:00 uur.

Optredende artiesten zijn Wia Buze en Klaas Spekken. Het Goede Doel is het sponsoren van leermiddelen voor kinderen in Oekraïne. De toegangsprijs in de voorverkoop is € 20 (+ € 1 administratiekosten). Meer informatie is te vinden op onze website.

Daar kan men ook online toegangskaarten bestellen. https://ap.lc/AQRNy