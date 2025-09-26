Bericht van natuurwaarnemer Johannes Ruben: Uitgestorven gewaande Sierlijke witsnuitlibel gezien

Nieuws:

Door: Redactie

Uitgestorven gewaande Sierlijke witsnuitlibel gezien in Haren-Maarwold/Wolddeelen

Door Johannes Ruben, natuurwaarnemer Haren-Maarwold

Vanouds kwam de Sierlijke witsnuitlibel voor in Scandinavië en Baltische staten. in de 20ste eeuw ook nog in Nederland maar werd voor het laatst in 1970 gezien en als uitgestorven beschouwd. Pas in 2006 werd de soort herontdekt in een visrijke vijver bij groeve Maastricht en in 2010 in de petgaten van natuurgebied Weerribben, Overijssel. Hier werd ook voortplanting vastgesteld.

Belangrijke voorwaarde voor terugkeer van deze zeer zeldzame soort is een herstellende waterkwaliteit en gunstige leefomgeving. Zo langzamerhand verspreidde de Sierlijke witsnuitlibel zich in meerdere delen van Nederland. Zo ontdekte ik tot mijn grote vreugde 10 juni 2021 op mijn balkon van het Nieuw Erasmusheem nota bene een vrouwtje (foto onder).

In de maanden juni en juli zag ik tevens in plas Haren-Wolddeelen een drietal waarnemingen van een mannetje in een voor deze soort gunstige habitat, waar het graag zit op plompenbladeren. Een jaar later op 18 juni 2022 zag ik op dezelfde locatie weer een mannetje (foto boven).

Twee jaar later zag ik op 18 mei 2024 een tweetal mannetjes en op 21 mei 2024 nog een mannetje van deze unieke libellen in het verderop gelegen Veendiep (nabij het ooievaarsnest). De terugkeer van deze zeer zeldzame libellen die hoge eisen stellen aan de waterhuishouding kiezen voor stabiele ecosystemen en is hoopvol te noemen voor (ook) onze leefomgeving.

In totaal zag ik ter plaatse 7 Sierlijke witsnuitlibel, Imago man en 1 Imago vrouw.





Deze zeldzame libellen zijn gedocumenteerd met foto’s en staan geregistreerd bij waarneming.nl en goedgekeurd.