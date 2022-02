Bezorger gezocht voor Molenbuurt Haren (één keer per maand)

Nieuws:

Door: Redactie

Haren de Krant heeft per 1 maart de wijk Molenbuurt vrij. We zoeken een bezorger die daar één keer per maand onze krant wil bezorgen. Met nadruk roepen we senioren op om dit te overwegen. We hebben al meer bezorgers op wat hogere leeftijd en zij ervaren het bezorgen als gezonde lichaamsbeweging.



-de wijk duurt per keer 90 minuten

-de bezorger kan zelf de bezorgdag kiezen tussen dinsdag en zaterdag

-goede vergoeding

-leeftijd vanaf 13 jaar

-kranten kunnen maandelijks worden opgehaald in ons depot Kerklaan



Wie heeft interesse? Mail aan hein.bloemink@gmail.com