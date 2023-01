Bezorger in beeld: Maartje Schmidt

Door: Redactie

Zonder onze trouwe bezorgers zou Haren de Krant niet kunnen bestaan. Daarom zetten we graag af en toe één van onze krantenbezorgers in het zonnetje. Deze maand Maartje Schmidt (wijk Tuindorp).

“Hallo, ik ben Maartje Schmidt en bezorg sinds september de krant. Mijn broer bezorgde de krant eerst maar hij werkt nu bij de Jumbo. Daarom heb ik zijn wijk overgenomen zodat ik ook geld kan verdienen. Voor de zomer heb ik een paar keer met mijn broer meegelopen en nu ken ik de wijk steeds beter er zijn een paar speciale adressen, zoals eentje waar twee kranten in de bus moeten. De wijk die ik loop is dichtbij ons huis en ik kan er lopend heen, dat is wel handig. Ik heb niet altijd zin om de krant te bezorgen maar als ik eenmaal bezig ben is het ook zo weer klaar. In de zomer lopen is leuker dan nu in het donker. Met het bezorgen van de krant kan ik mooi wat extra zakgeld verdienen en dat is heel erg leuk.”

